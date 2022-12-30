30 декабря 2022, 14:38
Акцию «Российский детский Дед Мороз» запустили во всех городах страны
Принять участие в акции «Российский детский Дед Мороз» смогут все желающие. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на главу молодежной организации «Движение Первых» Григория Гурова.
В рамках акции дети сыграют роли главных новогодних символов и поздравят с праздником людей, которые не могут встретить Новый год из-за своего графика работы. В эту категорию войдут, врачи, военнослужащие, спасатели, курьеры и представители иных профессий.
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Для участия в акции необходимо записать видеопоздравление и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #РусскийДетскийДедМороз или же сделать подарки своими руками.
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Новый год
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