Общество 30 декабря 2022, 14:38 Акцию «Российский детский Дед Мороз» запустили во всех городах страны

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Принять участие в акции «Российский детский Дед Мороз» смогут все желающие. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на главу молодежной организации «Движение Первых» Григория Гурова.

В рамках акции дети сыграют роли главных новогодних символов и поздравят с праздником людей, которые не могут встретить Новый год из-за своего графика работы. В эту категорию войдут, врачи, военнослужащие, спасатели, курьеры и представители иных профессий.

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Для участия в акции необходимо записать видеопоздравление и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #РусскийДетскийДедМороз или же сделать подарки своими руками.

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