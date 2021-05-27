Акцию помощи «100 друзей для детей» запустил благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце»

Помощь страдающим от муковисцидоза детям запустил в преддверии Всемирного дня защиты ребенка благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Мероприятие назвали «100 друзей для детей».

Муковисцидоз — заболевание генетическое. Оно приводит к тому, что дыхательные пути забиваются мокротой, то есть ребенок постоянно задыхается. Не спасает даже пересадка легких. Спастись можно только при помощи дорогостоящей терапии.

Лицом акции стала семилетняя Маша из Перми. Фонд уже три года помогает ее семье. Девочка может учиться без страха перед осложнениями и новыми госпитализациями. Братьям Мише и Илье из Хакасии на пожертвования купил необходимый им виброжилет.

Школьник из Краснодарского края Влад талантливый музыкант. Мальчик получил Шопеновскую премию. За счет фонда он получает постоянные лекарства для ингаляций.

Более 100 семей получили лекарства и медицинское оборудование за счет собранных фондом средств. Сейчас ему нужны новые друзья, чтобы поддерживать еще большее количество детей.

«Небольшая сумма, перечисляемая регулярно, действительно может изменить чью-то жизнь. Переход от разовых пожертвований к ежемесячным платежам — важный шаг в формировании общества, в котором будет комфортно жить нам всем. Системная благотворительность, о которой так много сейчас говорят, начинается с самого простого — с подписки на пожертвование», — заявила директор фонда «АиФ. Доброе сердце» Екатерина Донских.

Чтобы постоянно поддерживать еще большее количество детей. Стать другом просто: достаточно подписаться на ежемесячное пожертвование на странице фонда.

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» создан еженедельником «Аргументы и Факты» в 2005 году для адресной помощи читателям. Организация оказывает помощь больным детям и взрослым из разных регионов страны в оплате операций, дорогостоящего медицинского оборудования и жизненно важных лекарств, не входящих в перечень ОМС.