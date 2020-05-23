Акцию «Лучи добра» со световым шоу провели по всей России в поддержку врачей и пострадавших от COVID-19

Представители ивент-индустрии со всей России подготовили сюрприз. В течение трех дней они устраивали перформансы в ночном небе, посылая «Лучи добра».

«Мы, люди из индустрии событий, всегда в авангарде своего времени — в хорошие времена даем зрелищ, а во времена сложные поднимаем дух. Сейчас как никогда нам важно поддержать людей — как тех, кто сражается с коронакризисом на передовой, так и тех, кто находится в самоизоляции», — отметили организаторы акции «Лучи добра».

В рамках акции транслируются выступления музыкальных групп и артистов, лазер-шоу. Над городами можно было увидеть фразы «Спасибо врачам», «Все будет хорошо».

Акция проходит с 20 по 23 мая в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Сочи и других городах.

В Санкт-Петербурге она прошла в ночь на 21 мая.

В России, по информации на 23 мая, выявили более 335 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли свыше 3,3 тысячи человек.