Акцию «Я люблю чистить снег» запустили в соцсетях в День всех влюбленных

В честь Дня святого Валентина проект «Народный фермер» запустил в социальных сетях акцию #ялюблючиститьснег. Присоединиться может каждый желающий — для этого нужно помочь в борьбе с рекордным снегопадом и расчистить дороги в своих населенных пунктах.

Координатор проекта «Народный фермер» Олег Сирота в своем Facebook сообщил, что они использовали свои трактора ля помощи коммунальным службам и расчистили дорогу к двум соседним деревням.

«Вот в чем еще польза от фермеров — мы не только свое хозяйство откопали, но и две соседние деревни. <…> Вчера был, конечно, трудный день, но в итоге более-менее сплавились. И бабушкам хорошо, и у нас молоковозы с машинками с сыром и йогуртом выехали. Хотя все разобрать еще пара дней понадобится», — написал он.

К акции #ялюблючиститьсне присоединился вице-президент Национальной ассоциации цифровой экономики, адвокат Евгений Корчаго. Он рассказал, что уже почистил дорогу в своем дачном поселке. В акции также приняли участие руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, который помог почистить дороги в своей деревне.