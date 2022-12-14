Общество 14 декабря 2022, 11:45 Акцию «Дерево желаний» запустили в Санкт-Петербурге

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Благотворительная акция «Дерево желаний», в которой может принять участие любой желающий, открылась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт «Петроград».

Смысл акции заключается в том, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями и ребятам из неблагополучных семей. Так, любой желающий может исполнить заветное желание ребенка и подарить ему ощущение волшебства и чуда к Новому году.

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Отмечается, что данная акция в Петербурге проводится каждый год.

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