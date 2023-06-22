Общество 22 июня 2023, 00:57 Акция «Завтра была война» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде В Волгограде прошла акция «Завтра была война», в память о погибших в ВОВ зажгли свечи РИА «Новости»

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Памятные свечи зажгли на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках акции «Завтра была война». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводили акцию «Завтра была война» в Волгограде с 2012 года. С 2014 года она стала всероссийской.

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Правоохранители и представители органов власти собрались на Мамаевом кургане. Присутствовали губернатор региона Андрей Бочаров и курсанты волгоградской академии МВД.

«Участники с зажженными свечами прошли от подножия Мамаева Кургана к монументу „Родина-мать зовет!“, возложили цветы и венки к Вечному огню в пантеоне Славы», — указано в сообщении администрации Волгоградской области.

В акции приняли участие 2,5 тысячи человек, следует из данных мэрии города.

На Мамаевом кургане также стартовала акция «Огненные картины войны».

В День памяти и скорби по всей России пройдет акция «Минута молчания». После полудня 22 июня телеканалы и радиостанции приостановят вещание, общественный транспорт остановится, а кассы закроются. К акции присоединятся разные регионы России — от Московской области до Краснодарского края. Всероссийскую акцию «Минута молчания» проводят ежегодно.