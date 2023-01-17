Общество 17 января 2023, 19:21 Акция «Целый Пакет подарков» Фото: ТС «Пятерочка»

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Торговая сеть «Пятерочка» вместе с сервисом «Пакет» запустили зимнюю акцию «Целый Пакет подарков»*. Разыгрывают более четырех тысяч призов, среди которых — смартфоны, сертификаты, билеты на каток и многое другое.

Каждый участник получит шанс выиграть главный приз — мастер-класс от фигуристки Евгении Медведевой, двукратного серебряного призера Олимпийских игр.

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Кроме того, еженедельно разыгрываются новые смартфоны 14 поколения, электронные сертификаты в спортивный магазин, билеты на «Каток ВДНХ», брендированные наборы сервиса «Пакет» и пять тысяч баллов на карту лояльности «Х5.Клуб».

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Также всех участников акции, зарегистрировавших чек на сайте или в Telegram, ждет гарантированный приз — сервис «Пакет» за один рубль и 1500 приветственных баллов** на карту лояльности.

Акция проходит в Москве и Московской области до 13 февраля 2023 года. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно обязательно зарегистрировать свой чек из «Пятерочки» на сумму от 600 рублей на сайте paket5ka.ru или в чат-боте в Telegram. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

* Организатор акции: ООО «Дайверсити», полные правила акции https://paket5ka.ru/.

**1500 приветственных баллов начисляются только после подключения сервиса «Пакет» за один рубль.