Общество 21 июня 2023, 18:22 Акция «Свеча памяти» к 82-й годовщине начала ВОВ стартовала в России

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Международная мемориальная акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стартовала в России. Об этом сообщила«Общественная служба новостей»со ссылкой на Оргкомитет мероприятия.

Старт акции был дан 21 июня в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Россияне зажгли свечи в память о всех погибших в войне.

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Отмечается, что автоколонна с ветеранами и Героями Советского Союза направилась к Соборной мечети и Мемориальной синагоге, затем участники акции возложили цветы к Вечному Огню.