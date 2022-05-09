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    09 мая 2022, 19:21

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве

    Анастасия Максимовских, Полина Петухова

    В Москве в День Победы АЗС на Минской превратили в настоящую полевую кухню. В палатке приготовили солдатскую кашу и давали ее всем желающим.

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    О солдатской каше до сих пор ходят легенды. Говорят, блюдо придумал сам Александр Суворов. Остатки припасов — перловку, пшено, горох и гречку — он соединил, бросил в котел и добавил тушеное мясо.

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    «Она должна быть обязательно печеной — именно печеной. Она обязательно должна готовиться именно на полевой кухне, тогда она будет намного вкуснее, нежели вы приготовите ее дома на обычном газовом огне или электрическом, и в кастрюльке. Это главный секрет томленой каши», — рассказал организатор акции Андрей Пирогов.

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Томленая гречка согревала солдат в нелегких условиях окопной жизни. Акцию «Солдатская каша» провела в честь 9 Мая «Роснефть».

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    «Мы всегда, когда гуляем с детьми, всегда ее берем, пробуем. Потому что у нее все равно не тот вкус, что дома ты гречку сварила», — поделилась участница акции Кристина Кабардиева.

    Автомобилисты рассказывают — сюда ехали за полным баком, в итоге подкрепились и сами. Домой не торопятся, подпевают песням военных лет и делятся эмоциями.

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    «Великий праздник — он символизирует нашу победу. Мы должны помнить всю нашу родню, предков, кто отстоял нас, благодаря кому мы живем на этом свете», — отметил участник акции Сергей Герасимов.

    Акция «Солдатская каша» прошла в Москве | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу воинам-землякам в сквере Победы в Лотошине.