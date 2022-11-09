Акция «С Днем рождения, малыш!» прошла в Серпухове в честь Дня народного единства | 360°

Общество 09 ноября 2022, 03:36 Акция «С Днем рождения, малыш!» прошла в Серпухове в честь Дня народного единства Глава Серпухова Никитенко поздравил рожениц в рамках акции «С Днем рождения, малыш!» Публичное достояние

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В Серпуховском родильном доме состоялась традиционная акция «С Днем рождения, малыш!». Местные власти и представители партии «Единая Россия» поздравили 15 местных жительниц, которые стали мамами в минувшие праздники.

Как отметил глава городского округа Серпухово Сергей Никитенко в своем поздравлении, на свет появились «новые члены общества — юные серпуховичи».

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Акцию «С днем рождения, малыш!» в Серпухове проводят регулярно. Мероприятие стараются приурочивать к масштабным и государственным праздникам. В этот раз ее провели в рамках Дня народного единства, который в России отметили 4 ноября.

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Как уточнила член политсовета Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Елена Акимова, следующая акция пройдет 12-го декабря — в День конституции.

Ранее глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева заявила, что в парке «Оболенский» откроют склад компании по производству упаковок и производственно-складской комплекс фармкомпании. Таким образом, в Серпухове появится свыше 30 новых рабочих мест.