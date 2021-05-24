Акция «Поющие мосты» пройдет в Петербурге

В Северной столице снова стартует акция «Поющие мосты» в рамках XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона, который пройдет на Дворцовой площади с 26 по 29 мая. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

По данным издания, в ночь с 26 по 27 мая Дворцовый мост разведут под специально подобранные композиции, а лазерная проекция, посвященная городу и выдающимся историческим личностям, подсветит крыло моста.

«Так, в праздничную ночь над Невой прозвучит романс из кинофильма „Овод“. <…> Музыку к картине написал композитор Дмитрий Шостакович. Кроме того, горожане услышат музыку Валерия Гаврилина из балета „Анюта“, созданного по мотивам рассказа „Анна на шее“ Антона Чехова, и музыку из балета „Ромео и Джульетта“ Сергея Прокофьева», — уточнил главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.