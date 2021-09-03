Акция памяти жертв блокады пройдет в Петербурге

Акция «Ночь перед блокадой», а также выставка «Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!», посвященные памяти жертв блокады Ленинграда, пройдет в Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Памятная акция состоится в ночь с 8 на 9 сентября на Марсовом поле. Историко-публицистическая выставка откроется на Пискаревском мемориале 8 сентября. Организаторы мероприятий — фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Пискаревским мемориалом, общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» и Театром драмы Ольги Берггольц.