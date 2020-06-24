Акция памяти погибших в ВОВ прошла в Екатеринбурге

Акция прошла после окончания парада Победы в рамках проекта Весть Победы. Волонтеры уточнили, что белый голубь является символом Мира.

«Этой акцией мы еще раз хотим выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выразить важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений», — рассказала доброволец Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.