Акция памяти погибших в ВОВ прошла в Екатеринбурге
Волонтеры в Екатеринбурге выпустили в небо 75 белых голубей в память о погибших советских солдатах во Второй мировой войне. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Акция прошла после окончания парада Победы в рамках проекта Весть Победы. Волонтеры уточнили, что белый голубь является символом Мира.
«Этой акцией мы еще раз хотим выразить свою благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны, выразить важность мира для всей планеты, как все мы будем беречь мир ради себя и ради будущих поколений», — рассказала доброволец Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгения Миронович.