Акция памяти о погибшей Дарье Дугиной началась в Москве

В центре Москвы началась акция памяти о погибшей российской журналистке Дарье Дугиной. Ее устроили в Брюсовом переулке. Посетить ее смогут все желающие.

Люди принесли с собой цветы и зажженные лампадки, сообщил Telegram-канал телеканала «Звезда».

Гражданская панихида по погибшей Дугиной состоится 23 августа в телецентре «Останкино».

Машина, в которой находилась Дарья Дугина, взорвалась вечером 20 августа на Можайском шоссе в Московской области. Журналистка погибла на месте.

В ФСБ заявили, что за убийством девушки стоят украинские спецслужбы. По данным силовиков, исполнительницей преступления стала Наталья Вовк, которая въехала в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. Не исключено, что женщина использовала ребенка, чтобы заминировать автомобиль Дугиных.

Наталья Вовк (в девичестве Шабан) является военнослужащей Нацгвардии Украины и, предположительно, националистического полка «Азов»*. После убийства Дугиной она уехала в Эстонию.

* Националистический полк «Азов» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.