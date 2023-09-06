Общество 06 сентября 2023, 19:34 Акция «Ночь перед блокадой» пройдет в Петербурге 7 сентября

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Памятная акция «Ночь перед блокадой» пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге 7 сентября. Она будет посвящена Дню памяти жертв блокады Ленинграда, рассказали на пресс-конференции в ТАСС.

Отмечается, что в этом году мероприятие пройдет в новом формате, оно начнется в 20:00 с открытия выставки. Также 7 сентября состоится торжественно-траурное возложение цветов к монументу «Мать-Родина».

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Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», на данный момент в городе проживают 47 тысяч ветеранов, которые пережили блокаду.