Акция «Наш лес» в Подмосковье: какие деревья высадят в парках

Во время акции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье высадят деревья и кустарники в парках, а также вдоль вылетных магистралей. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поручил подготовить площадки.

Муниципалитеты предоставили сведения по земельным участкам и объему планируемых к высадке деревьев. Так, в парке городского поселения Хорлово на площади три гектара будут высажены 40 кленов.

Сотни тысяч растений за день. Как пройдет акция «Наш лес. Посади свое дерево» в Подмосковье Подробнее

В городском округе Красногорск на площади напротив ТЦ «Отрада» появятся клены, каштаны, липы в количестве. Также на дворовых территориях ЖК «Мортонград» в Путилкове высадят 190 каштанов, рябин, кленов, лип, кустарников сирени боярышника, спиреи и жасмина. На дворовых территориях ЖК «Малина» в Нахабине планируется высадка 14 кленов и лип.

В центральном парке культуры и отдыха в Долгопрудном будут высажены 25 кленов и 400 кустарников спиреи серой. В мемориальном парке имени А. А. Пушкина в Бронницах, и на улице Советской будут высажены туя, можжевельник, спирея, липа, клен и орех.

В городском парке Краснознаменска появятся 100 кленов и осин, а в парке «Серебряный» в Серебряных Прудах высадят 50 каштанов и рябин.

В Михневском парке Ступина будут высажены 30 туй. На территории парка в поселке Решетниково Клина высадят 12 лип и кленов. В парке «Лукоморье» в Рузе планируется высадить 25 рябин и берез.

На территории Московской области расположено 100 парков культуры и отдыха. Территория парков насчитывает более 1,5 тысячи гектаров. 10 пилотных вылетных магистралей, общей протяженностью 311 километров.

За шесть лет проведения акции на территории Московской области высажено 14 миллионов саженцев. В этом году планируется высадка еще 600 тысяч деревьев, в том числе в парках культуры и отдыха и на территориях вдоль вылетных магистралей.

Главам муниципалитетов были даны рекомендации по вопросам выбора породы дерева согласно условиям произрастания, обеспечения правильной посадки, защиты стволов от термических повреждений, обеспечения устойчивости дерева в пространстве, формирования правильной кроны.

Традиционная акция «Наш лес. Посади свое дерево» пройдет в Подмосковье 21 сентября.