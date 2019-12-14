Акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян прошла в центре Москвы

Решением людей. Как в России работает суд присяжных, о котором просят сестры Хачатурян Подробнее

По данным издания, участники мероприятия планировали устроить пикет. За общественным порядком следили четыре сотрудника правоохранительных органов.

Активисты требовали прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян и принять законопроекта о профилактике домашнего насилия. По данным «Новой газеты», акция «Мост сестер» 14 декабря проходила в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Тольятти, Ростове-на-Дону, Калининграде и Мурманске.

Тело Михаила Хачатуряна нашли на лестничной клетке возле его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи. В убийстве обвиняют его дочерей — Крестину, Ангелину и Марию. Девушки утверждают, что их отец был тираном. Он оказывал на них психологическое давление и насиловал.