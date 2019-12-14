  • Акция «Мост сестер» в поддержку сестер Хачатурян прошла в центре Москвы

    14 декабря 2019, 18:47

    Андрей Иванов

    Люди пришли на Патриарший мост возле храма Христа Спасителя, чтобы поддержать сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Участники акции «Мост сестер» повязывали на перила фиолетовые ленты с хэштегом #свободусестрамХачатурян и вешали замки. Об этом сообщила «Новая Газета» со ссылкой на корреспондента с места событий.

    Решением людей. Как в России работает суд присяжных, о котором просят сестры Хачатурян

    Подробнее

    По данным издания, участники мероприятия планировали устроить пикет. За общественным порядком следили четыре сотрудника правоохранительных органов.

    Активисты требовали прекратить уголовное преследование сестер Хачатурян и принять законопроекта о профилактике домашнего насилия. По данным «Новой газеты», акция «Мост сестер» 14 декабря проходила в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Тольятти, Ростове-на-Дону, Калининграде и Мурманске.

    Тело Михаила Хачатуряна нашли на лестничной клетке возле его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи. В убийстве обвиняют его дочерей — Крестину, Ангелину и Марию. Девушки утверждают, что их отец был тираном. Он оказывал на них психологическое давление и насиловал.