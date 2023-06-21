Общество 21 июня 2023, 14:17 Акция «Минута молчания» пройдет по всей России в День памяти и скорби 22 июня

Читать 360tv в

В День памяти и скорби по всей России пройдет акция «Минута молчания». После полудня 22 июня телеканалы и радиостанции приостановят вещание, встанет общественный транспорт и закроются кассы.

К акции присоединятся разные регионы России — от Московской области до Краснодарского края. В 12:15 на одну минуту замрет жизнь — приостановят вещание телевидения, в том числе кабельных каналов и радиостанций, остановят движение общественного транспорта и личных автомобилей, закроют кассы торговых центров, а на предприятиях, где позволит технологический процесс, остановят конвейеры.

Реклама

Россияне склонят головы в память о родственниках, погибших в Великой Отечественной войне. Ветераны и все, кто не участвовал в боевых действиях, но запомнили события дня вторжения, поделятся воспоминаниями.

Всероссийскую акцию «Минута молчания» проводят ежегодно. В 2022 году жители Подмосковья присоединились к ней. В храме Вооруженных сил России в Кубинке возложили цветы к памятнику «Матерям победителей», а на соборной мечети провели памятные мероприятия.