Общество 14 февраля 2023, 18:35 Акция «Месяц безопасного интернета» начнется в России 28 февраля Акция «Месяц безопасного интернета» стартует 28 февраля в 11 регионах России РИА «Новости»

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Акция «Месяц безопасного интернета» стартует в России 28 января и затронет 11 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Участие в акции примут Карачаево-Черкессия, Удмуртия, Бурятия, Якутия, Калмыкия, Пермский край, а также Воронежская, Псковская, Мурманская, Волгоградская и Тамбовская области.

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Специалисты проведут для подростков и детей уроки по теме безопасности в интернете, родительские собрания и педагогические советы по теме специфичного преподавания этой темы.

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Кроме того, 27 апреля пройдет Форум безопасного интернета.

«Обсудим проблемы диалога общества и государства, регулирование стриминговых платформ, блогеров и кумиров молодежи. Поднимем вопросы создания реестра запрещенных игр, позитивный контент, медиаграмотность и алгоритмы рекомендаций в соцсетях», — сказала Мизулина.

Также среди учащихся средних и старших классов по всей стране пройдет конкурс сочинений по теме «Безопасный интернет».