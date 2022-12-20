Общество 20 декабря 2022, 16:37 Акция «Корзина доброты» прошла в Москве

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В Москве прошла акция под названием «Корзина доброты». Этот проект запустили Х5 GROUP совместно с БАНКОМ ЕДЫ «РУСЬ». В общей сложности ее участники собрали более 40 тонн продуктов.

«Корзина доброты» проходила во всех магазинах торговой сети «Пятерочка». Принять участие в этой акции и помочь нуждающимся людям мог любой желающий. Для этого нужно было приобрести в магазине любой продукт из списка. В первую очередь упор делали на нескоропортящиеся продукты, такие как крупы, растительное масло, сладости, сухофрукты и чай.

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Как отметила президент компании Х5 Group Екатерина Лобачева, все собранные продукты отправят семьям в несколько регионов России.

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«Мы проводим сбор продуктов с длительным сроком хранения для пожилых людей, которые живут одни и семьям, которые в этом нуждаются. Сегодня акция проходит во всех магазинах Москвы, а продукты будут переданы семьям в 9 регионах России», — отметила она.

Директор по трансформации и работе с персоналом X5 Group Татьяна Красноперова добавила, что количество людей, которые хотят помочь нуждающимся, растет с каждым годом.

«Мы видим, что каждый год количество людей, которые хотят участвовать в корзине доброты растет. И этот год не исключение, например, в прошлом году за один день акции мы собрали 40 тонн продуктов», — заявила она.

Только за прошлый год благодаря акции волонтерам удалось собрать более 350 тонн продуктов. В итоге 185 000 российских семей получили помощь. В этом году участники акции собрали более 43 тонн продуктов, включая дополнительные пожертвования от компаний. К примеру «Бондюэль» пожертвовала нуждающимся еще 4 тонны своей продукции. Таким образом, продуктовый ритейлер XP Group увеличил сбор на 30%.

Всего за один день акции участники собрали более 28 тонн продуктов, а общий сбор с дополнительными пожертвованиями превысил 43 тонны. Волонтеры банка еды «Русь» обещают — никто не останется без внимания. Продуктовая помощь отправится сразу в девять регионов страны.