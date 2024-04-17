Общество 17 апреля 2024, 15:33 Акция «Конфетка доброты» стартовала в России Freepik

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Акция в честь 10-летия проекта «Конфетка доброты» стартовала в России. Она позволит собрать средства для фонда «Линия жизни», помогающего тяжелобольным детям.

Проект «Конфетка доброты» запустили в 2014 году. За время существования акции адресную помощь получили 216 детей, а у 45 появилась возможность провести генетические исследования.

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На этот раз акция проходит с 16 по 22 апреля в 70 регионах России.

«В рамках программы „Пятерочка с заботой“ уже на протяжении 10 лет мы проводим благотворительные активности, сотрудничая с различными фондами. „Конфетка доброты“ — это воплощение нашей общей заботы о здоровье и благополучии нуждающихся в медицинской помощи детей. Мы рады, что среди наших гостей много неравнодушных, и надеемся, что их количество будет только расти», — отметила руководитель по устойчивому развитию торговой сети Алина Юхневич.