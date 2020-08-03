Всероссийская акция «Книжные сезоны» стартует 6 августа. Первые дни посвятят детской программе

Старт всероссийской акции «Книжные сезоны» дадут в стране 6 августа. Первая часть — «Сказка в книжном» — продлится два дня. Для участников организуют встречи с детскими писателями, педагогами, психологами. Цель акции — повысить интерес к литературе.

Акция для детей продлится до 8 августа и пройдет на площадках книжных магазинов России. Ее посвятили литературе для юных читателей. Акцент сделают на образовательных и развивающих книгах.

Пройдут мастер-классы для детей и тематические лекции для их родителей. Программу будут транслировать на ресурсе главного онлайн-партнера акции — в «Яндекс.Эфире». Важность полной и отдельной программы для детей отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Наши главные читатели — безусловно, дети, которых в стране почти 33 миллиона. Такая акция для них и их родителей. <…> Книги помогут ребятам провести лето с пользой, с интересом вернуться в школу в сентябре Сергей Степашин.

На мастер-классах детей научат рисовать комиксы, им объяснят искусство скетчинга и не только. Родители же смогут послушать лекции, например, про материнство. Среди участников акции Олег Рой, Анастасия Орлова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев и не только.

Всероссийская акция «Книжные сезоны» будет первым проектом федерального масштаба, объединившим ведущие издательства и все крупнейшие книготорговые сети, магазины от Калининграда до Камчатки.

Главная задача проекта — поддержать читателей по всей стране и подчеркнуть, что книжные магазины готовы к возвращению посетителей после временной паузы. Это станет важным шагом на пути популяризации чтения.

А в дальнейшем сама акция «Книжные сезоны» будет проходить несколько раз в год. Ее станут посвящать разным литературным тематикам.

Самая актуальная информация размещена на сайте Российского книжного союза www.bookunion.ru.