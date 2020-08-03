Всероссийская акция «Книжные сезоны» стартует 6 августа. Первые дни посвятят детской программе
Акция для детей продлится до 8 августа и пройдет на площадках книжных магазинов России. Ее посвятили литературе для юных читателей. Акцент сделают на образовательных и развивающих книгах.
Пройдут мастер-классы для детей и тематические лекции для их родителей. Программу будут транслировать на ресурсе главного онлайн-партнера акции — в «Яндекс.Эфире». Важность полной и отдельной программы для детей отметил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Наши главные читатели — безусловно, дети, которых в стране почти 33 миллиона. Такая акция для них и их родителей. <…> Книги помогут ребятам провести лето с пользой, с интересом вернуться в школу в сентябреСергей Степашин.
На мастер-классах детей научат рисовать комиксы, им объяснят искусство скетчинга и не только. Родители же смогут послушать лекции, например, про материнство. Среди участников акции Олег Рой, Анастасия Орлова, Дмитрий Емец, Андрей Усачев и не только.
Всероссийская акция «Книжные сезоны» будет первым проектом федерального масштаба, объединившим ведущие издательства и все крупнейшие книготорговые сети, магазины от Калининграда до Камчатки.
Главная задача проекта — поддержать читателей по всей стране и подчеркнуть, что книжные магазины готовы к возвращению посетителей после временной паузы. Это станет важным шагом на пути популяризации чтения.
А в дальнейшем сама акция «Книжные сезоны» будет проходить несколько раз в год. Ее станут посвящать разным литературным тематикам.
Самая актуальная информация размещена на сайте Российского книжного союза www.bookunion.ru.