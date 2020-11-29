Акция «Географический диктант» начнется 29 ноября

Международная акция «Географический диктант» в шестой раз стартует 29 ноября. В этом году акция продлится по 6 декабря, и пройдет на рекордном количестве площадок.

Из-за пандемии коронавируса «Географический диктант» претерпел изменения и получил новый формат проведения — дистанционный, говорится на сайте Русского географического общества (РГО). Все площадки сами должны принять решение, в каком формате провести акцию. При этом им необходимо учесть рекомендации регионального управления Роспотребнадзора.

Диктант можно будет написать 29 ноября в 12:00 по местному времени в очном или дистанционном формате, который будет предложен конкретной площадкой. С 14:00 29 ноября и до 14:00 6 декабря на сайте диктанта можно будет пройти его онлайн-версию.

Принять участие в акции можно будет более чем на 6,4 тысячи площадок в России и 111 других странах.

Уникальное открытие российских географов — древнейшее антарктическое озеро Восток, лежащее под четырехкилометровым слоем льда, подготовка будущих исследователей к экспедициям в «Клубе путешественников» Русского географического общества, новые методики решения ситуационных задач — об этом говорили на региональном онлайн-семинаре «Географическое образование в школе: новое содержание, методическая поддержка, качество, проекты». Он прошел 26 ноября в МГОУ.