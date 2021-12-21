Акция «Добромобиль ГАЗель NN» стартует по всей России

Федеральную акцию «Добромобиль ГАЗель NN» проведут в новогодние дни более чем в 50 городах России. С помощью 68 таких машин подарки на праздник получат те, кто особенно нуждается в поддержке.

Акция стартовала 16 декабря в Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ставрополе, Казани, Махачкале, Самаре, Владивостоке, Красноярске, Тюмени, Екатеринбурге, Абакане, Иркутске, Чите, Улан-Удэ, Барнауле, Омске, Томске, Нижневартовске, Ижевске, Челябинске, Липецке, Рязани, Брянске, Владимире, Туле, Ульяновске, Пензе, Аксае, Челябинске, Великом Новгороде, Владикавказе и других российских городах.

Проект пройдет в два этапа. С 16 по 30 декабря «Добромобили» будут курсировать по городам, собирая подарки от крупных компаний и предприятий. В новогодние праздники они будут принимать помощь от всех желающих на территории официальных дилерских центров ГАЗ и в общественных городских пространствах.

По окончании новогодних каникул «Добромобили ГАЗель NN» доставят подарки в различные благотворительные фонды, которые передадут подарки своим подопечным.

Организаторами акции стали группа компаний «Современные транспортные технологии», генеральный дистрибьютор марки ГАЗ, и проект «800 добрых дел». Он был запущен к юбилею Нижнего Новгорода. ГК «Современные транспортные технологии» поддержала инициативу, а благодаря развитой дилерской сети акции удалось обеспечить всероссийский масштаб.

Генеральный директор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков напомнил, что юбилейный год 800-летия Нижнего Новгорода стал знаковым для всех, а помощь в организации такого полезного и нужного дела, как доставка подарков, станет достойным завершением года.

«Наши партнеры из дилерской сети ГАЗ со всей России с готовностью откликнулись и поддержали нашу идею с „Добромобилем“. Ежедневно коммерческие автомобили помогают бизнесу, приносят пользу, доставляют товары, а в эти праздничные дни станут добрыми волшебниками, которые свяжут тех, кто готов делиться теплом и радостью, с теми, кто их ждет», — сказал он.

Творит добро не только транспорт, выпускаемый с конвейера нижегородского автопредприятия, но и люди, создающие эти машины. Работники Горьковского автозавода организуют различные волонтерские акции. Например, в начале пандемии была запущена масштабная акция «ГАЗпомогает», которую поддержал общественный деятель Олег Дерипаска. Тогда было выделено 200 машин для развоза нуждающимся продуктов и предметов первой необходимости, а также передано более двух миллионов защитных масок, респираторов и защитной спецодежды больницам и социальным учреждениям.