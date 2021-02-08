Многие из несовершеннолетних, которые приходили на несанкционированные акции, даже не знали об их целях и замыслах. Об этом рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Их число постепенно снижается из-за осознания последствий этих действий и усиления родительского контроля, отметила Кузнецова в интервью газете «Известия».

«Они стали участниками, ими пользовались, но у движущей силы немного иной состав», — сказала Кузнецова.

Она также отметила, что в ходе протестных мероприятий можно было выделить несколько групп детей, многие из которых даже не знали о целях и замыслах незаконных акций.

Также Кузнецова ответила на вопросы, связанные с образованием. В частности, с возвратом студентов на очные занятия, которые были перенесены в онлайн из-за пандемии коронавируса.

Говоря о том, не отбила ли «дистанционка» желание детей посещать школу, Кузнецова заметила, что не только у детей может возникать нежелание возвращаться к очным форматам.

«Оно может быть и у взрослых людей, которым тоже неохота возвращаться на рабочее место, тратить время на дорогу, приезжать в холод, в метель, в дождь, в жару», — заметила Кузнецова.

Она добавила, что человек, выключаясь из социальной среды, «может потерять темп, ориентацию в последних событиях, векторах современных, которые сейчас направляют их деятельность». При этом она отметила, что есть ситуации, в которых для родителей и детей дистанционное обучение является наиболее приемлемым вариантом.

Российские вузы с 8 февраля могут вернуться к очным занятиям после дистанционного обучения. Переход должен быть согласован с территориальными органами Роспотребнадзора. Для перехода на обычный формат обучения вузы должны соблюдать профилактические меры.