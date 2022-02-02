Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу The View из-за слов о евреях

Американская актриса Вупи Голдберг отстранена от участия в вечернем шоу The View после высказываний о Холокосте. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Глава телекомпании ABC News Ким Годвин выступил с заявлением относительно отстранения Голдберг. Он заявил, что актриса извинилась, но ей нужно подумать о влиянии подобных высказываний на общество.

«Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами», — сказал Годвин.

Ранее 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что Холокост был проявлением бесчеловечности, а не намеренным истреблением расы.

Отметим, что Голдберг позднее в Stories своего Instagram принесла извинения за свои слова.

В России с 17 января по 4 февраля проходит восьмая по счету «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост».