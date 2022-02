Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу The View из-за слов о евреях The Hollywood Reporter: актриса Голдберг отстранена от шоу The View из-за слов о Холокосте

Максим Зинкин Американская актриса Вупи Голдберг отстранена от участия в вечернем шоу The View после высказываний о Холокосте. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Глава телекомпании ABC News Ким Годвин выступил с заявлением относительно отстранения Голдберг. Он заявил, что актриса извинилась, но ей нужно подумать о влиянии подобных высказываний на общество. «Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами», — сказал Годвин. Ранее 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что Холокост был проявлением бесчеловечности, а не намеренным истреблением расы. Отметим, что Голдберг позднее в Stories своего Instagram принесла извинения за свои слова. В России с 17 января по 4 февраля проходит восьмая по счету «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. Организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост». Поделиться статьей