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    02 февраля 2022, 10:04

    Актрису Вупи Голдберг отстранили от участия в шоу The View из-за слов о евреях

    The Hollywood Reporter: актриса Голдберг отстранена от шоу The View из-за слов о Холокосте

    Максим Зинкин

    Американская актриса Вупи Голдберг отстранена от участия в вечернем шоу The View после высказываний о Холокосте. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

    Глава телекомпании ABC News Ким Годвин выступил с заявлением относительно отстранения Голдберг. Он заявил, что актриса извинилась, но ей нужно подумать о влиянии подобных высказываний на общество.

    «Вся организация ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьей и общинами», — сказал Годвин.

    Ранее 66-летняя обладательница «Оскара» заявила, что Холокост был проявлением бесчеловечности, а не намеренным истреблением расы.

    Отметим, что Голдберг позднее в Stories своего Instagram принесла извинения за свои слова.

    В России с 17 января по 4 февраля проходит восьмая по счету «Неделя памяти», приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста.

    Организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК) при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН), правительства Москвы и Центра «Холокост».