Актрису Татьяну Рудину оштрафовали по делу о дискредитации ВС России | 360°

Общество 06 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Актрису Татьяну Рудину оштрафовали по делу о дискредитации ВС России Суд оштрафовал актрису Татьяну Рудину на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС России РИА «Новости»

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Актрису Татьяну Рудину признали виновной в дискредитации Вооруженных сил России. Тверской районный суд Москвы оштрафовал ее на 50 тысяч рублей.

Артистку признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП России. Суд назначил Рудиной административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Татьяну Рудину обвинили за размещение негативной публикации о спецоперации на Украине в социальных сетях, сообщили «Известия». По аналогичному делу проходит другая актриса — Кристина Асмус.

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Советский районный суд Уфы оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Музыканта обязали заплатить 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Его адвокат Александр Передруг заявил, что намерен обжаловать решение.

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