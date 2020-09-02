Актрису Ирину Печерникову кремируют. Прах захоронят на Ваганьковском кладбище

«Ирину будут кремировать», — заявили в гильдии. Там уточнили, что на Ваганьковском кладбище похоронены родители Печерниковой. Дата прощания с заслуженной артисткой и траурной церемонии пока не известна.

О смерти главной актрисы фильма «Доживем до понедельника» Ирины Печерниковой стало известно в минувший вторник, 1 сентября. Что стало причиной ухода из жизни 74-летней актрисы, пока не известно.

Ирина Печерникова начала актерскую карьеру еще студенткой Школы-студии МХАТ. После сменила еще несколько сцен, включая театр Маяковского и Малый театр. Параллельно она снималась в кино. Впервые на большом экране она появилась в фильме-опере «Каменный гость» в 1967 году. После были «Два капитана», «Птицы наших надежд», «Города и годы» и «Доживем до понедельника» — эта картина принесла ей народную любовь за исполнение роли учительницы английского языка Наташи Гореловой.

В начале 90-х актриса прекратила сниматься и давать интервью. Тогда она столкнулась с настоящим творческим кризисом. Только в 2010 году Печерникова снова начала появляться на телевидении и сниматься в кино. Перед смертью она снялась в фильме «Земля Эльзы». Премьера картины пройдет в сентябре этого года на фестивале «Амурская осень».