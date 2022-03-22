Актрису фильма «Брат» Лидию Доротенко не пустили на недавний показ фильма

Сотрудница «Ленфильма», снявшаяся в фильме «Брат», Лидия Доротенко не смогла попасть в кинотеатр «Аврора» на недавний показ кинокартины. Женщина выразила возмущение, почему сегодня горожане не узнают знаменитость. Об этом написали «Невские новости».

Сотрудники кинотеатра отказали в льготном посещении 90-летней актрисе, несмотря на то, что Лидия Ивановна является блокадницей и имеет полное право на льготу.

«Я говорю: „Что ж я буду со своей пенсии билет покупать? Я снималась в этом фильме“. Девушка молоденькая отвечает: „Ну и что?“ Я спросила: „Кто главный?“ Попросила позвать администратора, но его не нашлось. Так и не пустили меня, анекдот прямо», — сообщила Доротенко.

Актриса отметила, что проработала в «Ленфильме» более 60 лет и лично знает всех петербургских режиссеров, актеров и операторов. Она снималась в таких кинокартинах как «Полосатый рейс», «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Брат», «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и более тысячи других фильмов.