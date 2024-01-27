Общество 27 января 2024, 18:33 Актриса Вера Молчанова скончалась на 82-м году жизни Актриса из сериала «След» Вера Молчанова умерла в 81 год Unsplash

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Актриса театра и кино Вера Молчанова умерла 26 января на 82-м году жизни. Об этом сообщили в Театре на Покровке, где она служила с 1991 года. Коллеги артистки выразили соболезнования ее родным и близким.

«Она была одной <…> из самых верных и преданных Покровке актрис. Ее милые, добрые и очень надежные героини навсегда останутся в сердцах коллег и поклонников театра», — отметили в театре.

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Причину смерти не назвали. О дате и месте прощания с Молчановой сообщат позже.

Ее уход из жизни стал большим ударом и для поклонников.

«Уходят наши… Светлая память актрисе», — прокомментировал один из комментаторов публикацию о смерти Веры Молчановой.

Молчанова наиболее известна зрителю по сериалам «След» и «Карпов». В кино актриса дебютировала в 1967 году, исполнив роль Анны Якимовой в биографической исторической драме «Софья Перовская». Всего на ее счету более 20 работ. Театральную карьеру Вера Молчанова начала с 1962 года.