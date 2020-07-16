Актриса Гэйлин Джордж, которая играла в сериалах «Твин Пикс» и «Зена — королева воинов», умерла от рака в возрасте 55 лет во вторник, 14 июля.

Женщина скончалась за сутки до своего дня рождения, который она должна была отмечать 15 июля. Родственники артистки признались, что у нее обнаружили раковые клетки «во всем организме». Такой диагноз вызвал шок у всех членов семьи, пишет сайт «Политика сегодня».

Джордж стала популярной благодаря эпизодическим ролям в таких многосерийных лентах «Как избежать наказания за убийство» и «Звездный путь: Вояджер». Помимо этого, она снималась в фильмах «Робокоп-2» и «На гребне волны».