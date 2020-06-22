Актриса сериала «Сваты» прокомментировала заявление о переносе съемок

В сериале «Сваты» Железняк играет роль Ларисы Буханкиной. Она прокомментировала информацию о возможном переносе съемок на следующий год.

«Говорят об этом, но пока точной, официальной информации нет. Неофициально — вроде как да. Хотя никто не звонил», — сообщила Железняк.

Однако артистка надеется, что в августе съемочный процесс будет возобновлен. Должен был начаться в июне, но из-за пандемии коронавирусной инфекции не получилось.

Анна Кошмал, сыгравшая роль Жени Ковалевой в сериале «Сваты», отказалась комментировать слухи о переносе съемок.

«Я не хочу комментировать никакие новости. Благодарю. К сожалению, я не имею права ничего комментировать. Не знаю ничего, поэтому ничего не скажу», — заявила Ковалева.

Ранее актер Александр Феклистов, исполняющий роль ученого Александра Берковича, рассказал, что никакой конкретики о продолжении съемок нет, так как ситуация с коронавирусом еще не решена окончательно.