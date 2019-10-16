Актриса сериала «Кухня» назвала памятник Марьянову пошлым

Актриса из сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова пришла в негодование от памятника, который близкие поставили на могиле умершего два года назад артиста Дмитрия Марьянова. Она записала видеообращение, в котором назвала надгробие пошлым и омерзительным.

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«Вот родственники поставили пошлый памятник не любви, а абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Дима был православным христианином. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет, он есть, но крест, заполненный радугой, — это омерзительно», — заявила Ксенофонтова.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года от разрыва подвздошной вены. Ему было 47 лет.

Одну из главных ролей в своей карьере он сыграл в картине Георгия Юнгвальда-Хилькевича «Выше радуги» в 1986 году. Его персонажа в этой картине звали Алик Радуга. Это была дебютная работа артиста в большом кино.

Он также снимался в таких лентах, как «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Какая чудная игра», «Затворник» и многих других. Марьянов исполнил роль первого сочинителя в телевизионной версии спектакля Марка Захарова «Юнона и Авось».