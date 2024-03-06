06 марта 2024, 17:44
Актриса Орнелла Мути рассказала о желании написать книгу о жизни в России и Италии
Итальянская актриса Орнелла Мути, которая посетила Московскую неделю моды, призналась, что хотела бы написать книгу о жизни в России и Италии. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По словам артистки, народы очень похожи своей любовью к культурным ценностям.
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Орнелла Мути также отметила, что почувствовала внутреннюю связь с Россией, когда первый раз приехала в СССР. Артистка продолжает учить русский язык, однако испытывает трудности с падежами.
Россия
Орнелла Мути
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