Общество 06 марта 2024, 17:44 Актриса Орнелла Мути рассказала о желании написать книгу о жизни в России и Италии

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Итальянская актриса Орнелла Мути, которая посетила Московскую неделю моды, призналась, что хотела бы написать книгу о жизни в России и Италии. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам артистки, народы очень похожи своей любовью к культурным ценностям.

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Орнелла Мути также отметила, что почувствовала внутреннюю связь с Россией, когда первый раз приехала в СССР. Артистка продолжает учить русский язык, однако испытывает трудности с падежами.