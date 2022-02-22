Актриса Немоляева поддержала решение РФ признать независимость ДНР и ЛНР

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева обсудила с ИА Nation News признание Россией независимости республик Донбасса.

Артистка призналась, что поддерживает решение российских властей по ДНР и ЛНР, поскольку в этих республиках находятся наши люди.

«Когда я видела по телевизору беженцев с детишками и стариками, то я подумала, как же можно бросить людей в такой сложной ситуации? Что они плохого сделали в жизни кому-то?» — задалась вопросом Немоляева.

Она подчеркнула, что Россия своевременно пришла на помощь беженцам.

«О решении ситуации мирным путем говорилось каждый день и каждую секунду. Я в это верю, я считаю, что так оно и было», — добавила собеседница информагентства.