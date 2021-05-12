Актриса Мельникова рассказала, как воспитывает своих детей

Актриса из сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, как воспитывает своих детей. Об этом сообщило издание Tele.ru.

Она отметила, что старается быть хорошей матерью, но не забывает и про себя. Например, она не старается отдать детям все лучшее в ущерб себе.

«Я считаю, что они должны самостоятельно расти рядом с тобой, как сорнячки. Если ты выбираешь лучшее для себя, то дети увидят эту модель поведения и будут ее адаптировать», — отметила Мельникова.

Также она добавила, что старается не обращать внимания на капризы.

«Просто я с ними особо не сюсюкаюсь, у меня нет культа детей, чтобы все делать ради них», — рассказала актриса.