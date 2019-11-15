Актриса Мария Стерникова пропала в Москве
Как сообщил телеканалу РЕН ТВ Носик, он действительно ищет свою мать, поэтому хочет максимально распространить информацию о ее пропаже. Он заявил, что не хочет делать из происшествия какой-то инфоповод.
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По данным Telegram-канала Mash, актриса вышла на прогулку вместе с собакой и сиделкой. Когда помощница отвлеклась на животное, Стерникова исчезла. С собой у нее нет сотового телефона. Кроме того, она страдает деменцией — провалами в кратковременной памяти.
Это уже не первый подобный случай. В начале октября 2017 года ее сын рассказал сайту kp.ru, что Стерникова вышла из храма при Детской Филатовской больнице возле ее дома. Около 14:00 она покинула церковь, но домой не пришла. Тогда актриса нашлась.
Стерникова 35 лет служила в Малом театре. В ее фильмографии более десятка картин, в числе которых «Гостья из будущего», «Мальчик со шпагой», «Спеши строить дом» и другие.