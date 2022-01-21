Актриса Любовь Толкалина заявила, что пережила сексуальное насилие в детстве

Российская актриса Любовь Толкалина на странице своего Instagram рассказала, что пережила сексуальное насилие в детстве.

Актриса опубликовала пост, рассказав о своей роли в новом сериале. Она назвала его честным, темным, классным и красивым.

«Это сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов, о том, что скрыто от посторонних ушей, что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие», — написала Толкалина. В конце поста она добавила, что тоже перенесла сексуальное насилие в детстве.

Толкалина сыграла в таких картинах, как «Любит не любит», «Happy End», «Личная жизнь следователя Савельева», «Большая ржака», «Москва, я люблю тебя!» и других.

Ранее российские ученые провели большое исследование, установив связь между приемом наркотических веществ и домашним насилием.