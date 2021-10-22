Актриса Яна Поплавская рассказала о смерти второго близкого человека за полгода

Актриса Яна Поплавская в мае этого года похоронила своего отца. Теперь ушел из жизни отец ее супруга. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на социальные сети артистки.

В личном аккаунте Поплавская призналась, что свекор стал дня нее вторым отцом.

«Дома мы всегда говорили „наш папа“. Светлый, добрый, невозможно теплый и какой-то очень родной человек. Мы с ним сразу полюбили друг друга, с первой минуты», — написала она.

Поплавская отметила, что мужчина всегда был очень заботливым. Он помогал паре строить новый дом, а также всегда будил сына на работу. Актриса тяжело переживает смерть свекра.

«Я не могу слышать больше слова Ковид и Рак. Мы осиротели, потеряли последнего папу», — отметила она.

Отец Поплавской скончался весной этого года. Ему было 87 лет.