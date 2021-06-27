Актриса из сказки «Двенадцать месяцев» Наталья Попова умерла в 73 года

В Санкт-Петербурге умерла актриса Наталья Попова. Она играла в театре, снималась в кино и преподавала. Поповой было 73 года. Об этом сообщили на странице театра-фестиваля «Балтийский дом» в Instagram.

«26 июня не стало заслуженной артистки России Натальи Ивановны Поповой. Дорогого, родного для нас человека. Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля „Восемь любящих женщин“, в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря», — говорится в сообщении театра.

Попова присоединилась к труппе «Балтийского дома» в 1975 году. Тогда он назывался Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. В сообщении нет информации о причине смерти актрисы.

В фильмографии Натальи Поповой около двух десятков полнометражных картин и телевизионных сериалов. В кино она дебютировала в 1973 году в фильме-сказке режиссера Анатолия Граника «Двенадцать месяцев». Она сыграла роль падчерицы.