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    24 июня 2021, 16:03

    Актриса из сериала «Тайны следствия» умерла в Санкт-Петербурге

    Андрей Иванов

    В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умерла актриса театров «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и «Балтийский дом» Инна Волгина. Она скончалась скоропостижно, хотя долго болела.

    Актриса из сериала «Тайны следствия» умерла в Санкт-Петербурге

    «Она болела, но это произошло очень скоропостижно. Она почувствовала недомогание на репетиции. Чтобы Инна отказалась от спектакля? Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек сгорел», — рассказала сайту «Фонтанка.ру» заместитель художественного руководителя «Русской антрепризы» Елена Феофанова.

    Коллеги Волгиной назвали ее жадной до работы и волнующей актрисой до мозга костей. 24 июля Инна Волгина должна была выйти на сцену в премьере «Русской антрепризы» — постановке «Леди-призрак».

    Актриса снималась в популярных российских сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и других. Официальной информации о причине смерти Волгиной пока нет.