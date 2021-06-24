Актриса из сериала «Тайны следствия» умерла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на 54-м году жизни умерла актриса театров «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и «Балтийский дом» Инна Волгина. Она скончалась скоропостижно, хотя долго болела.

«Она болела, но это произошло очень скоропостижно. Она почувствовала недомогание на репетиции. Чтобы Инна отказалась от спектакля? Никто вообще не мог понять, в чем дело. Человек сгорел», — рассказала сайту «Фонтанка.ру» заместитель художественного руководителя «Русской антрепризы» Елена Феофанова.

Коллеги Волгиной назвали ее жадной до работы и волнующей актрисой до мозга костей. 24 июля Инна Волгина должна была выйти на сцену в премьере «Русской антрепризы» — постановке «Леди-призрак».

Актриса снималась в популярных российских сериалах «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны» и других. Официальной информации о причине смерти Волгиной пока нет.