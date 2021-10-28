Актриса из сериала «Глухарь» подала заявление в полицию на домработницу
Евгения Соляных заявила, что ее домработница украла вещей на 3 млн рублей
Российская актриса Евгения Соляных, известная по сериалу «Глухарь», подозревает свою домработницу в воровстве. С соответствующим заявлением о краже она обратилась в полицию. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Помощницу по хозяйству артистка решила нанять еще в 2020 году через специализированное агентство. Однако с первых же дней пришедшая в дом женщина показалась ей подозрительной, написал сайт «Дни.ру».
В сентябре этого года Соляных обнаружила, что из дома пропали ценные вещи. По ее словам, их общая стоимость составляет примерно три миллиона рублей. Первой, на кого пало подозрение в воровстве, стала домработница. Артистка считает, что только она могла воспользоваться своим положением и вынести краденное из жилища.
Сейчас ее слова проверяют сотрудники правоохранительных органов.