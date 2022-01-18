Актриса из «Папиных дочек» Хохлова назвала домогательства «прекрасными»

Актриса Ольга Хохлова, известная по роли в сериале «Папины дочки», высказала свое мнение о домогательствах. По ее словам «это прекрасно». Об этом сообщило ИА Nation News.

По ее словам, «эффектным женщинам помогает то, что они эффектные».

«Мужчины домогаются? Пускай — это прекрасно! Мы их отшиваем спокойно, и все. Никаких у меня нет претензий по этому поводу», — заявила актриса.

Хохлова считает, что мужчины должны оказывать такие знаки внимания привлекательным женщинам.