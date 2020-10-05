Актриса из «Гадалки» прокомментировала снятие сериала с эфира
Актриса Екатерина Олькина обсудила с «ПолитЭкспертом» сообщение о том, что сериал «Гадалка», где она сыграла одну из главных ролей, сняли с эфира.
«Я не располагаю информацией о причине прекращения эфира», — призналась артистка.
По ее словам, она узнала о снятие «Гадалки» с эфира в Сети. Она предположила, что полная версия сериала появится скоро в Интернете или Первый канал передумает и вернет фильм в эфир.
«Я философски отношусь к этому вопросу, наш зритель останется с нами», — добавила собеседница издания.