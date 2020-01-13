Актриса из фильма «Чародеи» рассказала, как познакомилась с Бромбергом

Режиссер Константин Бромберг, который скончался в США в возрасте 80 лет, казался работавшим с ним актерам «хорошим» и «всегда позитивным». Исполнительница роли Нины в «Чародеях» запомнила его «очень большим дядей».

О своем знакомстве с Бромбергом Анна Ашимова рассказала сайту телеканала «Звезда». На съемках ей было девять лет.

«Я по росту была маленькая. Он мне казался очень большим дядей», — поделилась сыгравшая Нину артистка.

Ашимова встретилась с режиссером, когда была взрослой, и сначала не узнала Бромберга. Из детства у нее остались впечатления о «добром, хорошем, всегда позитивном» человек.

«Я его не узнала из-за роста — он был чуть выше меня. Для меня это был разрыв шаблонов», — призналась актриса.

Общение с режиссером она не поддерживала. О смерти Константина Бромберга стало известно 13 января. Он умер в Детройте два дня назад.

Самыми известными работами режиссера стали «Чародеи» и «Приключения Электроника». Он снял три сюжета для «Ералаша» и был лауреатом Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года.