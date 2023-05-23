Общество 23 мая 2023, 16:58 Актриса Гончар: колыбельные перед сном знакомят детей с окружающим миром

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Колыбельные песни перед сном способны успокоить ребенка и познакомить его с окружающим миром. Об этом сообщила актриса, певица, эксперт по голосу и проявленности Анастасия Гончар в беседе сРИА ФАН.

По ее словам, в колыбельных используется благозвучная и простая лексика, благодаря чему ребенку передается нежное отношения родителя. В песнях обычно рассказывается о явлениях, предметах и нормах жизни, благодаря этому дети познают окружающий мир.

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Гончар отметила, что колыбельные песни невозможно заменить аудио-композициями и современными гаджетами.