Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Актриса ответила только на вопрос о своем здоровье, сообщив, что «чувствует себя хорошо». О своих будущих планах Бочкарева рассказывать отказалась, ограничившись фразой «вы скоро все узнаете».

Певец Андрей Ковалев, который является другом Натальи, заявил изданию, что ему запретили комментировать ситуацию вокруг задержания актрисы с наркотиками.

«Они мне позвонили сами, попросили больше про них ничего не говорить. Люди разные бывают, это их право „залечь на дно“», — подчеркнул он.

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Ковалв отметил, что вся ситуация с задержанием «какая-то странная», потому что до сих пор не было проведено никаких экспертиз, а также не появилось официальных заявлений. Он считает, что Наталью могли с кем-то перепутать и обвинить напрасно.

Кроме того, певец подтвердил слухи о том, что у Бочкаревой недавно были проблемы со здоровьем.

«У нее действительно была несколько дней назад температура под 40 и частичная парализация лица. Сейчас, слава богу, все нормально», — пояснил он.

В конце сентября телеканал РЕН ТВопубликовал на своем сайте ролик, на котором женщину, похожую на актрису задерживает патруль ДПС. Правоохранителей привлекло ее подозрительное поведение за рулем. Позже у задержанной, которая оказалась полной тезкой Бочкаревой, обнаружили пакетик с кокаином. Женщина призналась, что пыталась спрятать его от сотрудников ДПС в трусах.

Сама актриса свою причастность к этому сперва активно отрицала, заявив, что ролик смонтирован. Однако затем — перестала выходить на связь и прекратила общение с внешним миром.