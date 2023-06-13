Общество 13 июня 2023, 04:36 Активы завода Toyota в России продали без опциона на выкуп Мантуров: Завод Toyota в Санкт-Петербурге продали без опциона на обратный выкуп РИА «Новости»

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Завод японской компании Toyota в Санкт-Петербурге вместе с другими российскими активами был продан ФГУП «НАМИ» без возможности опциона на обратный выкуп. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в беседе с РИА «Новости».

Соглашение между Toyota и федеральным государственным унитарным предприятием «НАМИ» подписали в марте 2023 года. Оно включает в себя передачу прав собственности на территорию, здание и оборудование организации. Детали договора пока не разглашались официально.

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Ранее стало известно о постройке завода по производству металлоконструкций в солнечногорском индустриальном парке «Есипово». Проект будет реализован при поддержке Корпорации развития Московской области. В планах застройщика производство 1,5 тысячи тонн металлоконструкций каждый месяц. Кроме того, благодаря проекту откроется 88 рабочих мест для жителей региона.