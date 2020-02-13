Давыдов заявил, что небольшое снижение объемов торговли связано с тем, что внешнеторговый оборот России порядка 62% приходится на энергоносители. Поэтому на денежный объем экспорта по-прежнему влияет динамика цен на углеводороды. Для решения этой проблемы у нас в последние годы активно идет развитие несырьевого экспорта.

Несырьевой экспорт вырос. Эксперт сообщил, что он может расти и дальше за счет конкурентоспособности российских товаров. Для поддержки российских экспортеров Россия перешла на цифровую сервисную модель. Она позволяет общаться с клиентами удаленно и в электронной форме.

Главное нововведение — создание крупнейшего центра электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни. В этом году планируется построить еще 16 таких центров, где будет сосредоточено всё декларирование.