Общество 27 декабря 2022, 15:40 Активность злоумышленников из соцсетей в декабре выросла в 1,6 раза ВТБ: в декабре в 1,6 раза выросла активность обмана россиян в соцсетях и мессенджерах Unsplash

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В декабре россияне часто попадались в сети злоумышленников в мессенджерах. К такому выводу пришли аналитики ВТБ. Их процитировал ТАСС.

По их словам, под конец текущего года доля атак на клиентов банка составила 36% от общего числа обращений в банк. Авторы исследования заявили, что этот показатель вырос в 1,6 раза по сравнению с ноябрем, и в три раза — по сравнению с сентябрем.

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«Чаще всего злоумышленники используют мессенджер WhatsApp», — отметили представители ВТБ.

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Также они отметили, что снизилась активность звонков с целью предоставления неверной информации. По данным автора исследования, это связано с прекращением использования номеров с кодом 495 и 499 из-за блокировки трафика.

Представители ВТБ рассказали и о новой схеме злоумышленников. В ноябре в банке заметили, что клиенты получали от лжесотрудников предложение обновить приложение «ВТБ онлайн». Затем злоумышленники просили сообщить данные из СМС для входа в личный кабинет. Для такой схемы чаще всего применялись мессенджеры и соцсети.